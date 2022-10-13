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رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:18 ص
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الدواء المصرية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.
 
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.
 
من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.
 
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (1)
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (2)
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (3)
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (4)
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (5)
 
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية ملفات العمل (6)

 


هيئة الدواء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



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