هل يجوز تركيب كاتم صوت للأسلحة؟.. مدير التراخيص الأسبق يجيب

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

يتساءل البعض، عن إمكانية تركيب كاتم صوت للأسلحة المرخصة، حيث يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح، ويحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزتهم السلاح المرخص للحراسة.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية استقبلت منذ بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم 57 لسنة 2014 وقانون العقوبات المادة 102أ.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهى فى 31 ديسمبر، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.