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منصة أسوان تستهدف توعية الأطفال بقضايا تغيرات المناخ.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:48 ص
منصة أسوان تستهدف توعية الأطفال بقضايا تغيرات المناخ.. صور جانب من الورش الفنية
أسوان – عبد الله صلاح

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أطلقت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، حملة بعنوان "أطفال أسوان يتعهدون" للتوعية بقضية التغيرات المناخية بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ، ضمن خطة وبرنامج الوصول لكافة فئات المجتمع الأسوانى.

وقال الدكتور أحمد زكى أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إن الحملة انطلقت بكافة قرى ومدن المحافظة ابتداء من النوبة القديمة جنوبا وحتى منطقة الشراونة والسباعية شمالا، حيث نفذ أعضاء المنصة مجموعة لقاءات مع الأطفال سواء فى المدارس الابتدائية أو دور الحضانات تم خلالها شرح أسباب ونتائج التغيرات المناخية وتلاوة بنود ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وتعهد الأطفال باحترام وتنفيذ بنود الميثاق والالتزام به.

وأضاف، أن المنصة المحلية نفذت أيضا بالتعاون مع قصر ثقافة خور عواضة ومدرسة خور عواضة الابتدائية وجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى، وجلسة حكى عن حياتنا والتغيرات المناخية حيث استعرضت وردة عبد الرضى عضو المنصة التغيرات المناخية والآثار السلبية لها وكيف يمكن التكيف معها ودور الأطفال فى ذلك من خلال حكاية بسيطة تحتوى على المعلومات الخاصة بالتغيرات المناخية .

وتابع أنه بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية تم تنفيذ نشاط توعية عملى خلال حصص النشاط حيث قامت صباح محمود عبد الرحيم منسق وحدة تكافؤ الفرص بإدارة دراو التعليمية وعضو المنصة المحلية بأسوان بالشرح المستفيض لتلاميذ مدرسة دراو الإعدادية المشتركة عن أنشطة التخفيف من الانبعاث والتكيف مع التغيرات المناخية استندت إلى تجربة محطة بنبان للطاقة الشمسية كمشروع رائد كبير للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة دراو، فيما خرجت عدد من الأفكار المتميزة خلال النشاط من بينها فكرة مشروع إقامة مدينة متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة بشكل كامل، مع وجود مرشحات لغازات وعوادم المصانع وسيارات تعمل بالكهرباء ومحطة طاقة شمسية وتدوير القمامة.

 

وأوضح المنسق العام للمنصة المحلية بأسوان، بأن أهالى أسوان أصبح لديهم قناعة كاملة بخطورة قضية التغيرات المناخية وتداعياتها على مستقبل العالم والكرة الأرضية، فى ظل حملات وبرامج التوعية المكثفة التى تم تنفيذها وإطلاقها الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الشريكة من أعضاء المنصة.

 

الأطفال
الأطفال

 

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توعية الأطفال

 

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جانب من الورش الفنية
جانب من الورش الفنية

 

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