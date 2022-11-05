ملتقى حرفي لتعليم فن شغل النحاس بمركز شباب بلبيس في الشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، تنظيم ملتقي حرفي بمركز شباب بلبيس بحضور 15 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب لتعليمهن وتدريبهن على فن شغل النحاس وهو احد أهم الفنون الإسلامية الهامة التي بقيت محتفظة بمكانتها حتى الآن ، ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة .
أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الملتقيات الحرفية هو نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية لتمكين الفتاة اقتصادياً وتوفير لها حياة كريمة.
وبدوره ،أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.
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