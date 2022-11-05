ملتقى حرفي لتعليم فن شغل النحاس بمركز شباب بلبيس في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، تنظيم ملتقي حرفي بمركز شباب بلبيس بحضور 15 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب لتعليمهن وتدريبهن على فن شغل النحاس وهو احد أهم الفنون الإسلامية الهامة التي بقيت محتفظة بمكانتها حتى الآن ، ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة .