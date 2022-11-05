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مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:58 ص
مطار شرم الشيخ يستقبل الوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ.. صور مطار شرم الشيخ الدولى
كتب محمود عبد الغني - تصوير حسين طلال

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بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر.
 
ووصل على مدار الأيام الماضية إلى مطار شرم الشيخ، مقدمة لوفود الدول المشاركة في قمة المناخ بجناح لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة، والتي سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وسط تسهيلات كبيرة لكافة المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.
 
وأنهى مطار شرم الشيخ الدولي، استعداداته الخاصة لاستقبال وفود المؤتمر بعد أن تم تطويره ليستوعب 10 ملايين راكب سنوياً بدلاً من 7,5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات الى 67 موقفا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة الى مطار شرم الشيخ، كما تم تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع  اللافتات الارشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر وعرض فيلم دعائي عنه بشاشات العرض داخل مطارى القاهرة وشرم الشيخ طوال فترة انعقاده كما يتم عرض الفيلم بجميع المطارات المصرية.
 
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (17)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (17)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (18)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (18)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (19)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (19)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (20)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (20)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (21)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (21)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (22)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (22)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (23)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (23)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (24)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (24)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (25)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (25)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (26)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (26)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (27)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (27)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (28)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (28)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (29)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (29)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (30)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (30)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (31)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (31)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (32)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (32)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (33)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (33)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (34)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (34)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (35)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (35)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (36)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (36)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (1)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (1)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (2)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (2)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (3)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (3)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (4)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (4)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (5)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (5)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (6)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (6)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (7)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (7)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (8)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (8)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (9)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (9)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (10)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (10)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (11)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (11)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (12)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (12)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (13)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (13)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (14)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (14)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (15)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (15)

استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (16)
استقبال مطار شرم الشيخ للوفود الرسمية المشاركة فى قمة المناخ (16)

 


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