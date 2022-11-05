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مصرع 7 أشخاص شرق فنزويلا جراء انزلاقات تربة وفيضانات

السبت، 05 نوفمبر 2022 08:04 م
مصرع 7 أشخاص شرق فنزويلا جراء انزلاقات تربة وفيضانات فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

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لقي سبعة أشخاص على الاقل حتفهم في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية انزواتيغوي الساحلية بشرق فنزويلا، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وعُثر على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وجثة أخرى لطفل في بلدة غوانتا المجاورة، على ما أعلن حاكم الولاية لويس ماركانو.
 
وقال أحد سكان بويرتو لا كروز، ريشار فارداغريدا، "انهار التل بأكمله... تضررنا جميعا".
 
وقضى قرابة 80 شخصا في فنزويلا في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بينهم 54 شخصا قتلوا في انزلاق أتربة في الثامن في أكتوبر في لاس تيخيرياس بولاية أراغوا شمال وسط البلاد، بحسب تقارير رسمية.
 
ونشرت السلطات ألفا من عناصر الانقاذ والمتطوعين ورجال الأمن في أنزواتيغوي.

فيضانات

فنزويلا

كوارث

أمطار



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