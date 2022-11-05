مصرع أمين شرطة أسفل عجلات قطار أثناء نزوله بمحطة دمنهور فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى أمين شرطة مصرعه اليوم السبت، أسفل عجلات أحد القطارات أثناء توقفه بمحطة دمنهور بالبحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع " أ.خ.ا" أمين شرطة ومقيم بمركز دمنهور تحت عجلات قطار الركاب القادم من الإسكندرية، وذلك أثناء نزوله بمحطة دمنهور.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.