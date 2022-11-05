مشروع "مودة" ينظم معسكرا تنشيطيا للمدربين بالإسكندرية على مستوى 10 محافظات

كتب مدحت وهبة

نظم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة " معسكرًا تنشيطياً للمدربين والمدربات القائمين على تنفيذ الأنشطة التدريبية للفئات المستهدفة بالهيئات الشبابية.

ويأتى المعسكر الذى نظم بمحافظة الإسكندرية فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي فى ضوء تطوير العملية التدريبية وتقديم المحتوى المعلوماتى والمهارى بأفضل الوسائل للمستفيدين.

وهدف المعسكر الذي استمر على مدى 6 أيام عمل إلى إكساب المشاركين حزم من المهارات المتقدمة والمتعلقة بإدارة الورش التدريبية بالإضافة لمجموعة من المعلومات والمهارات الحياتية التي تساهم في تعزيز المفاهيم لديهم حول الجوانب المختلفة بالدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة، ومنها أهم الأساليب الخاصة بالتربية الإيجابية، والطرق السليمة للتعامل مع الخلافات الأسرية.

الجدير بالذكر أن مشروع مودة من خلال تدريباته داخل الهيئات الشبابية وبالتعاون مع جهاته الشريكة نفذ خلال شهر أكتوبر الماضي 75 ورشة تدريبية بمعدل 225 يوما تدريبيا و1350 ساعة تدريبية، بالمحافظات العشر المستهدفة (القاهرة – بورسعيد –الإسكندرية – الفيوم – أسوان – سوهاج – أسيوط – قنا – البحر الأحمر)، وقد استفاد منها عدد 1622 متدربا في الفئة العمرية من 18-29 عاما.