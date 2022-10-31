مدير مشروع مودة: إفشاء أسرار البيت على السوشيال ميديا مهزلة تجرح العلاقة الزوجية

كتب محمد شعلان

أكدت راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن، أن تدخل الأهل والأقارب في العلاقة بين الزوجين خطير، ولابد أن يكون هناك استدامة للتواصل بين الزوجين وتواصلا مستمرا، محذرة من خطورة نقل وإفشاء أسرار البيوت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت راندا فارس، في حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الزوجة التي تنقل أسرار البيت على وسائل التواصل أزمة كبيرة، قائلة: "بنشوف مهازل على السوشيال ميديا وكل دي حاجات تجرح في العلاقة، وأيضا عدم التقدير لان التقدير مهم جدا للرجل والست.

وشددت راندا فارس، مدير مشروع مودة، على ضرورة تعلم كيفية مواجهة المشاكل الزوجية بين الطرفين والوصول لنقطة تفاهم في الوسط بين الزوجين، موضحة أن عدم وضع أسس لحل المشكلات الزوجية والتراكمات تؤدي لوصول المشاكل إلى الابناء وتكون نتائجها سيئة للغاية.