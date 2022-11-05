مشاركة فعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى قمة المناخ بالمنطقة الخضراء

كتب مدحت عادل

في إطار مشاركتها الفعالة في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ cop27، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمشاركة بجناح داخل المنطقة الخضراء ضمن فعاليات وأنشطة الوزارات والجهات المصرية؛ وذلك من أجل المشاركة الفعالة في طرح رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بمعاونة شركاء النجاح والتنمية للمنطقة متمثلة في شركات موانئ دبي العالمية، شرق بورسعيد للتنمية، السويدي للتنمية الصناعية – الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، الشرقيون للتنمية الصناعية، سونكر، وشركة السويس للتنمية الصناعية.

ويعرض جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء، كما سيتم الإعلان عن إطلاق أول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية بالسخنة، فضلاً عن توقيع عقود مشروعات استثمارية وتوقيع عدد من العقود الفعلية لمشروعات الوقود الأخضر، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم لها خلال الشهور الماضية، والموقعة مع عدة شركات عالمية.

وتنتظر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس زائريها في الجناح الخاص بها في صالة C3، جناح G7 داخل المنطقة الخضراء Green Zone في الفترة من 7 نوفمبر إلى 18 نوفمبر.