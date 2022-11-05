تصدير 100 ألف طن أسمنت وخام الكلنكر لغانا و 7200 طن ملح لرومانيا من بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر عنه، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، شهدت اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وحركة تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية، وخاصة أوروبا وأفريقيا، فقد استقبلت السفينة العملاقة BALTIC SCORPION التى ترفع علم جزر مارشال، حيث يبلغ طولها 200 متر وغاطس 11 مترا، والحمولة الكلية 36353 طنا، وذلك لشحن 50 ألف طن أسمنت معبأ إلى غانا .

كما استقبل الميناء السفينة STAR ZETA القادمة من تركيا، والتى ترفع علم جزر مارشال، حيث يبلغ طولها 188متر والغاطس 11.5 متر والحمولة الكلية 29357 طن وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا .

وذكر البيان أن الميناء انتهى من شحن السفينة ASMAR القادمة من ميناء دمياط، والتى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7.2متر وذلك لشحن 7200 طن ملح إلى رومانيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة .