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محمود محيي الدين للقاهرة الإخبارية: عرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:49 م
محمود محيي الدين للقاهرة الإخبارية: عرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ
الأمير نصرى

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قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى «COP27»، أن قمة المناخ استعدت مبكرا بجمع نحو 400 مشروع كنماذج وأمثلة من مختلف بلاد العالم لعرضها على الدول والمؤسسات المدعومة بأكثر من 130 تريليون دولار من الأصول المالية لضخ تمويلها فى هذه المشروعات، لافتا إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستدانة ويزيد الفرصة فى الاعتماد على الاستثمار والتمويل طويل الأجل.

 

وأوضح «محمود محيى الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوى، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر بسبب الأدوات المتاحة لعلاج الأزمات الناتجة عن الدول الكبرى فى صورة استدانة وقروض، وجهات التمويل الدولى تستغرق نحو عامين لحين وصول التمويل للأماكن المتضررة، وما حدث فى باكستان خير دليل على ذلك، وجعلها بحاجة لمزيد من الاستدانة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

 

وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أنه يجب زيادة المشاركة الدولية فى صورة تمويل طويل الأجل واستثمارات مشتركة، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها ومنها الـ100 مليار الشهيرة كحد أدنى، وتوجد 26 دولة مطالبَة بالتمويل المناخى، منها 6 دول فقط ملتزمة بتعهداتها تجاه المشروعات المناخية وهناك دول لم تلتزم، لافتا إلى أن الـ100 مليار دولار المطلوبة أقل من 10% من المطلوب لتمويلات المناخ حاليا.

 


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