جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس فلسطين، الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأطلع عباس، وزير الخارجية الأمريكي، على الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات، من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان، وعنف مستوطنين، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من انتهاكات.

من جهته.. أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليا.

وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات في الفترة المقبلة.