محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية وفتح منافذ لبيع المواد الغذائية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف حملات المتابعة والحملات التموينية المستمرة على الأسواق والمخابز بكافة قرى ومراكز المحافظة ، فضلا عن متابعة جميع المطاحن الحكومية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلاً عن المتابعة المستمرة للمخابز البلدية على مستوى قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة الخبز وجودته .

وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تحرير 77 محضرا تموينيا خلال عدة حملات على الأسواق بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وصدفا وديروط، مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لمنع الإتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين، مناشداً المواطنين بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية للحصول علي الدعم المخصص لكل بطاقة على حدا من قبل الدولة وبمعرفة صاحبها أو أحد أفرادها المقيدين بها وعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي حتي لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وترأس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم عدة حملات تموينية استهدفت الأسواق ومنافذ البيع وتجار الجملة لمتابعة بيع المواد الغذائية ومنع احتكارها او رفع اسعارها ، كما ترأس خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا عدة حملات تموينية على الأسواق .

كما أشرف الدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج، على عدة حملات تموينية لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى بالتنسيق مع مديرية التموين وتم تحرير المحاضر للمخالفين ، وشارك محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط فى عدة حملات تموينية بقرى المركز أسفرت عن تحرير المحاضر التموينية لبعض التجار المخلفين وتم التنسيق على فتح منافذ بيع مواد غذائية ولحوم ببعض القرى بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى .

كما أوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق بإحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، مشيرًا إلى الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة وليتمتعوا بالعروض المميزة التي تتخللها تلك المعارض والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة المرور لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء والتي توفر المواد الغذائية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (6)



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (7)



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (8)



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (9)



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (10)



الحملات التموينة على الأسواق والمخابز (11)