لتحسين الصحة النفسية.. إليك 7 نصائح أهمها تناول البروتين وشرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

يمكن تحسين الحالة المزاجية من خلال تناول نظام غذائي مغذي ومتوازن وغني بالخضروات، غالبًا ما نعتبر الدماغ منفصلاً عن باقي الجسم ، لكن الصحة العامة تشير إلى الشعور بالراحة من الرأس إلى أخمص القدمين، ما الرابط بين النظام الغذائي والصحة العقلية؟ نظامنا الغذائي وصحتنا العقلية علاقة معقدة، لكن تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين نظامنا الغذائي وما نشعر به غالبًا ما يشار إلى الارتباط الوثيق بين الدماغ والجهاز الهضمي باسم الدماغ الثاني وهو ما يسبب الارتباط بين النظام الغذائي والعواطف، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

توجد ملايين البكتيريا في الجهاز الهضمي ، مما يؤثر على تكوين الناقلات العصبية ، وهي مواد كيميائية تنقل المعلومات باستمرار من الأمعاء إلى الدماغ، مثالان شائعان هما الدوبامين والسيروتونين، يشجع تناول الأطعمة المغذية نمو البكتيريا "الجيدة" ، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على تخليق الناقلات العصبية على الجانب الآخر ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي ثابت من الوجبات السريعة إلى التهاب يقلل من الإنتاج.

هناك العديد من التغييرات في النظام الغذائي التي يمكن أن تحسن صحتك العقلية أو تزيدها سوءًا. فيما يلي بعض النقاط التي يجب تذكرها:



1. تناول الطعام باستمرار يمكن أن يمنع تناول الطعام الصحي وتناول الطعام باستمرار حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم ، مما قد يجعلك تشعر بالخمول وسرعة الانفعال، يمكن أن يؤثر عدم وجود نظام غذائي سليم على مستويات الطاقة وقد يؤدي أيضًا إلى تغيير المستويات الهرمونية.



2. شرب الماء يمكن أن يتأثر مزاجك ومستوى طاقتك وتركيزك سلبًا حتى من خلال الجفاف البسيط، قد يؤدي الجفاف أيضًا إلى الصداع الذي يمكن أن يزيد آلمك، من المتوقع أن تستهلك حوالي 2 لتر من الماء يوميًا.



3. تناول ما يكفي من البروتين يجب أن يكون البروتين جزءًا من كل وجبة، وهو يتألف من الأحماض الأمينية التي يعالجها الدماغ للمساعدة في تنظيم الحالة المزاجية، تتمثل إحدى الطرق السهلة لزيادة تناول البروتين في تناول الحليب والبيض على الإفطار بانتظام إلى جانب ذلك ، حاول دمج اللحوم الغنية بالبروتين والأطعمة الأخرى في وجباتك.



4. انتبه لصحة القناة الهضمية اعتني بصحة معدتك عندما تكون متوترًا ، قد تتسارع أمعائك أو تبطئ كنتيجة لما تشعر به، الفواكه والخضروات والبقوليات والبروبيوتيك كلها أطعمة جيدة لجهازك الهضمي.

5. راقب تناول الكافيين ضع في اعتبارك كيف يمكن أن يتأثر حالتك المزاجية بالكافيين، عند تناوله قبل النوم مباشرة ، يمكن أن يتداخل مع النوم ، ويبلغ بعض الأشخاص أيضًا عن الشعور بالضيق والقلق، تحتوي القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة والشوكولاتة على مادة الكافيين.



6. استهلك النسبة الصحيحة من الدهون للحصول على وظيفة الدماغ المثلى ، تحتاج إلى استهلاك الدهون الصحية، زيت الزيتون وزيت بذور اللفت واللوز والبذور والأسماك الزيتية والأفوكادو والحليب والبيض هي أمثلة قليلة على الأطعمة التي تشملها، يجب تجنب الدهون المتحولة لأنها قد تكون ضارة بصحة قلبك ومزاجك، غالبًا ما توجد في الوجبات المصنعة أو المعبأة.