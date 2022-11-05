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"قنا الاقتصادية" تنظر محاكمة "مستريح المواشى" بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:20 ص
"قنا الاقتصادية" تنظر محاكمة "مستريح المواشى" بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تنظر محكمة قنا الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة مصطفى البنك والمعروف إعلاميًا بـ"مستريح المواشي" بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من المواطنين بمختلف المحافظات.

 

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح أسوان إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان لاتهامه بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

 

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على أموال منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مستريح المواشى

مستريح اسوان

مصطفي البنك

المحكمة الاقتصادية

اخبار قنا



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