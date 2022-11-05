غدا.. قطع المياه عن بعض المناطق فى سوهاج لإصلاح خط الطرد

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط غدا الاحد 6 نوفمبر 2022 فى تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2022 ولمدة 8 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح خط طرد صرف صحى 900 ملى بمنطقة الطواحين والذى تعرض للكسر خلال قيام مقاول تبطين الترع باعمال التدبيش الاسبوع الماضى وأنه تم القيام بعدد من الحلول لمنع قطع المياه الا انه وجد ضرورة قطع المياه لاصلاح الكسر بشكل نهائى.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الأمن وبجوار مدرسة عرب الاطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة. وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.