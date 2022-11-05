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طريق طراد النيل.. أعمال تطوير بطول 2.5 كم وتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 6 قرى

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 ص
طريق طراد النيل.. أعمال تطوير بطول 2.5 كم وتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 6 قرى تطوير طريق طراد النيل بمركز أوسيم
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.
 

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية أبرز المعلومات عن تطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم.

 
- يربط الطريق مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.
 
- يخدم الطرق 6 قرى ريفية، أهمها قرى سئيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.
 
- من أهم الطرق الحيوية في مركز أوسيم، حيث يعد الطريق الوحيد الذي يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر.
 
- يشهد الطريق أعمال تطوير وتوسعة ورصف بطول 2.5كم.
 
- تأتي أعمال تطوير الطريق، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري.
 
- التكلفة الإنشائية للطريق 20 مليون جنيه.
 
- يستهدف التطوير إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالي عدد الحارات بالطريق بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية.
 
-تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة، ومن المقرر تسليمه شهر يونيو القادم.
 
تطوير وتوسعة طريق طراد النيل بأوسيم
تطوير وتوسعة طريق طراد النيل بأوسيم

طريق طراد النيل
طريق طراد النيل

أعمال تطوير وتوسعة طريق طراد النيل
أعمال تطوير وتوسعة طريق طراد النيل

تطوير طريق طراد النيل بالجيزة
تطوير طريق طراد النيل بالجيزة

 


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