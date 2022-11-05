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ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك ومخزن يحتكر الزيت والسكر بالجيزة.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:45 ص
ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك ومخزن يحتكر الزيت والسكر بالجيزة.. صور ضبط 10 طن ملح غير صالح للاستهلاك ومخزن يحتكر الزيت والسكر فى الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملاتها الرقابية اليومية، لضبط ومراقبة الأسواق فى كافة أنحاء المحافظة من أجل صحة وسلامة المواطنين، ومنع أى تلاعب فى الأسعار أو حجب السلع عن التداول ومنع أى ممارسات احتكارية تضر بالمواطن.

وفى هذا الإطار، تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالجيزة، من ضبط كمية من السجائر المهربة بدائرة قسم الدقى بإجمالى 443 علبة سجائر مختلفة الأصناف والماركات داخل محلين لبيع السجائر، وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات سوبر ماركت بالدقي.

وفى حملة مسائية، قامت الإدارة بالمرور على السلاسل والمحلات التجارية بدائرة قسم ثان أكتوبر؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية والأسعار، أسفرت عن تحرير 16 محضرا للأنشطة المختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفى سياق متصل، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط أحد المخازن غير المرخصة لإدارة تموين أطفيح بعدد 200 جوال وزن 50 كيلو جراما، و160 لفة ملح أكياس غير مخصص للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص، والتحفظ على الكميات المضبوطة وماكينة التعبئة والتغليف والأكياس المعدة للتعبئة واتخاذ اللازم قانونا حيال المصنع المخالف.

وفى حى الهرم، تمكنت إدارة تموين الهرم من ضبط مخزن غير مرخص محتكر لسلعتى الزيت والسكر بغرض التربح غير المشروع.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 8090 زجاجة زيت وطن سكر لعدم وجود تراخيص أو فواتير وبالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تم تحرير محضر لمنفذ مشروع جمعيتى لعدم إعلانه عن أسعار المقررات التموينية بالمحل.

وشهدت الحملة، تحرير محضر لمخبز سياحى لعدم وجود ترخيص للمخبز ومصادرة عدد 2 اسطوانة غاز صغيرة الحجم وتحرير 3 محاضر إثبات حالة للمخابز.

 

 
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