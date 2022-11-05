اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الجيزة" تطلق قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين مجانا بقرية بنى سلامة

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:55 ص
"الجيزة" تطلق قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين مجانا بقرية بنى سلامة "الجيزة" تطلق قافلة طبية شاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة، قافلة طبية مجانية بقرية بني سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم القوافل العلاجية للمناطق النائية لدعم خدمات الرعاية الصحية بها.
 
وتستهدف القافلة الطبية لليوم الثاني على التوالي، الكشف والعلاج مجانا على المواطنين فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية).
 
وتشمل القافلة تقديم خدمات الأشعة والتحاليل للمواطنين، وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.
 
وتأتي القوافل الطبية التي تنظمها المحافظة، في إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية.
 
 

قوافل طبية

قافلة طبية مجانية

كشف طبي

خدمات طبية

منشأة القناطر

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

الجيزة تستغل المساحات بالطرق والمحاور الجديدة لإنشاء أكشاك تجارية ومطاعم حضارية.. الهدف جذب المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب.. المحافظة: إنشاء 39 كشكا ومطعما أسفل ممشى المريوطية ومحور كمال عامر

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 ص

انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدني

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:00 ص

نائب محافظ الجيزة تتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:19 م

"الجيزة" تضبط الأسعار وتواجه جشع التجار.. 20 حملة رقابية يومية لضبط الأسعار.. وإتاحة 60 منفذا متحركا لتوفير السلع بأسعار مخفضة أقل 20% عن مثيلاتها فى الأسواق.. والسكر الحر يتراوح ما بين 15 إلى 17 جنيها للكيلو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة