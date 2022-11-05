ضبط المتهم بإلقاء حجارة على أتوبيس بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ( سائق بإحدى الجهات الحكومية لنقل الركاب، مقيم بدائرة القسم ) بأنه أثناء توقف الأتوبيس قيادته التابع للجهة بدائرة القسم، فوجئ بتزاحم بعض المواطنين لإستقلال الأتوبيس، وحال إخبارهم بإكتمال عدد الركاب، قام أحدهم بإلقاء قطعة من الحجارة على الزجاج الأمامى للأتوبيس مما أدى لتهشمه، دون حدوث إصابات، وأضاف بقيامه بإستكمال خط السير.

تم تحديد وضبط المتهم (حداد، مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته أقر بالواقعة، وعلل قيامه بذلك لرغبته فى إستقلال الأتوبيس، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.