ضبط أدمن صفحة للترويج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) "القائمة على إدارة تلك الصفحة" وضبط بحوزتها (هاتف محمول "يحوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطها الآثم) وبمواجهتها أقرت بقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالي تم إتخاذ الإجراءات القانونية.