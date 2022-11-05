اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط أدمن صفحة للترويج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:43 ص
ضبط أدمن صفحة للترويج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) "القائمة على إدارة تلك الصفحة" وضبط بحوزتها (هاتف محمول "يحوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطها الآثم) وبمواجهتها أقرت بقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالي تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اعمال منافيه للاداب

جرائم الانترنت

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة