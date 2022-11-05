صحة الدقهلية: غلق 13 منشأة طبية مخالفة وإعادة فتح 8 خلال حملات مكثفة

فريق المحافظات

أثنى الدكتور شريف مكين، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الجارى بالمرور على 120 منشأة طبية، تشمل 52 عيادة خاصة، و9 مستشفيات وعيادات تخصصية، فضلاً عن 31 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 10 مراكز ومعملاً غير مرخصين .

وأشار فؤاد إلى أنه جرى فحص نحو 8 شكاوى واستصدار قرارات إغلاق لنحو 13 منشأة مخالفة، وإعادة فتح 8 أخرى، مهيباً بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.