زيلينسكي يشكر أمريكا وهولندا والتشيك على دعم بلاده بـ 90 دبابة متطورة

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أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت، عن شكره للولايات المتحدة وهولندا والتشيك على تقديمها 90 دبابة متطورة من طراز تي - 72 لبلاده، مؤكداً أنها تمثل دعماً تشتد حاجة القوات الأوكرانية إليه على أرض المعركة.

وقال زيلنسكي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "نحن ممتنون بصدق لهولندا والولايات المتحدة والتشيك لتقديمها دعماً كبيراً وتشتد الحاجة إليه - 90 دبابة تي -72".

وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم وتحتاج إلى هذه المعدات، نحن نقدر مساعدة الشركاء، معًا ندافع عن الحرية والديمقراطية!"

يذكر أن دبابات - 72 تُوصف بأنها "الأكثر تطورًا في ساحة المعركة"، وتتسلمها أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات أمريكية جديدة أعلن عنها أمس بقيمة 400 مليون دولا أمريكي، وتتضمن كذلك صواريخ للدفاع الجوي من طراز "هوك".