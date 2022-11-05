اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكي يشكر أمريكا وهولندا والتشيك على دعم بلاده بـ 90 دبابة متطورة

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:16 م
زيلينسكي يشكر أمريكا وهولندا والتشيك على دعم بلاده بـ 90 دبابة متطورة زيلينسكي
أ ش أ

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أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، اليوم السبت، عن شكره للولايات المتحدة وهولندا والتشيك على تقديمها 90 دبابة متطورة من طراز تي - 72 لبلاده، مؤكداً أنها تمثل دعماً تشتد حاجة القوات الأوكرانية إليه على أرض المعركة.

وقال زيلنسكي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "نحن ممتنون بصدق لهولندا والولايات المتحدة والتشيك لتقديمها دعماً كبيراً وتشتد الحاجة إليه - 90 دبابة تي -72".

وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم وتحتاج إلى هذه المعدات، نحن نقدر مساعدة الشركاء، معًا ندافع عن الحرية والديمقراطية!"

يذكر أن دبابات - 72 تُوصف بأنها "الأكثر تطورًا في ساحة المعركة"، وتتسلمها أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات أمريكية جديدة أعلن عنها أمس بقيمة 400 مليون دولا أمريكي، وتتضمن كذلك صواريخ للدفاع الجوي من طراز "هوك".

 


زيلنسكي

أمريكا

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