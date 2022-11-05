رفع 170 حالة إشغال طريق فى حملات مكبرة وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملتين لإزالة الإشغالات أسفرت عن رفع 170 حالة إشغال، 90 حاجزا، والتحقظ على عدد 2 مكبر صوت وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات، واستمرارا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع،قامت إدارة أشغال الطريق بالدفع بحملتين لإزالة الإشغالات، الحواجز، والإعلانات المخالفة من شوارع الحى.

وجابت الحملتان شوارع: الزهور، المحور، إيزيس، اليعقوبى، الأقحوان، مسجد الحضرى، مسجد حجاج، محرم بك، الحدينى، الرصافة عبد القادر الغريانى، جرين، منشا، زين العابدين، بوالينو، عرفان، لاجيته، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الادريايتك، عمر زعفان، هليوبوليس، أحمد فمحة، أحمد حسنين، هيرودت، وسان سابا.

وأسفرت الحملتان عن رفع عدد 170 حالة إشغال متنوع، 90 حاجزا، والتحفظ على 2 مكبر صوت، وتم إيداعها بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، وجارى المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات.