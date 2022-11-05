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رئيس دولة الإمارات يشارك في فعاليات COP27

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:46 م
رئيس دولة الإمارات يشارك في فعاليات COP27 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
ا ش ا

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يشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي يعقد تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأعلنت سفيرة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي - في بيان اليوم /السبت/ - أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وأن أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف سوف تشهد مشاركة وفد إماراتي كبير، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سعيدة باستضافة ورئاسة مصر لهذه الدورة من مؤتمر الأطراف الذي يعقد بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء، ورؤساء هيئات دولية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر COP28 خلال العام المقبل 2023.

 


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