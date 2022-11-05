جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، الجمعة، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، بحضور محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسي.

وأعربت رئيسة الحكومة عن ارتياحها للمستوى الجيّد لعلاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربى، مؤكدة حرص بلادها على مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن نجلاء رمضان تقدمت بالشكر للصندوق العربي للنقد على وقوفه إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق والصعب، خصوصا وأنّه كان أوّل مؤسسة عبرّت عن مساندتها لبرنامج الإصلاحات الوطني ووافقت على منح قرض لتونس.

ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية "القرض العادي" بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربى.