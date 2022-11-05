دفع 4 سيارات لبيع الأرز بالقنطرة غرب والتل الكبير والقصاصين ونفيشة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير الأرز بأسعار مخفضة لمواطني الإسماعيلية، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت، بالتعاون مع بعض التجار بالمحافظة، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالدفع بعدد 4 سيارات محملة بكميات من الأرز المعبأ، وغير المعبأ، بكميات إجمالية بلغت 6 أطنان.

تواجدت السيارات منذ الثانية عشر ظهرًا، بجوار سوق الخضار بمنطقة وسط المدينة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وبمنطقة الحمادة "ميدان الجزيرة" بمركز ومدينة التل الكبير.

ومنذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا، أمام كوبري القصاصين بالمدينة بمركز ومدينة القصاصين، وبجوار الوحدة المحلية لقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتم بيع الأرز المعبأ مقابل 15 جنيها للكيلو جرام، والأرز غير المعبأ مقابل 12 جنيها للكيلوجرام.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم الدفع بكميات إضافية تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الاحتكار.

ووجَّه "بشارة"، بوضع خريطة زمنية للدفع بمزيد من السيارات لبيع الأرز بأسعار مخفضة، بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإسماعيلية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، والوحدات المحلية.

يذكر أنه تم الدفع أمس الجمعة، ب2 سيارة لبيع الأرز بمدينتيِّ الإسماعيلية والتل الكبير أمام المسجد الإسماعيلي "المطافئ" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، و بجوار نادي الاتحاد بمركز ومدينة التل الكبير.

و تم الدفع صباح أول أمس الخميس، بسيارة محملة بكميات من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعمة لمواطني الإسماعيلية، أمام فرع الشركة العامة لتجارة الجملة (دلتا ماركت) بحي ثان، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية، وتم الانتهاء من بيع ١طن أرز، ١طن سكر، ربع طن دقيق، بالإضافة لكميات من الزيت، السمن، المربي، الخل، الصلصة، والشاي.

كذلك تم الدفع أول أمس الخميس، بعدد ٥ سيارات لبيع الأرز بمدينة الإسماعيلية بإجمالي حمولات 6طن أرز معبأ وغير معبأ بمناطق (أمام مديرية التموين والتجارة الداخلية بحي ثالث – ميدان عثمان أحمد عثمان بحي ثالث – ميدان السادات بحي ثان – أمام مسجد الرحمة بالخامسة – تقاطع هدى شعراوي والثلاثيني بحي ثان).