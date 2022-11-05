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جامعة المنيا تهدى مسئولى "دكان الفرحة" درع الجامعة تقديرا لجهودهم.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:22 ص
جامعة المنيا تهدى مسئولى "دكان الفرحة" درع الجامعة تقديرا لجهودهم.. صور جامعة المنيا تهدى مسئولي مبادرة دكان الفرحة درع الجامعة تقديرا لجهودهم
المنيا-حسن عبد الغفار

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كرم الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، مدير ومسئولي المشروعات الممثلين لصندوق تحيا مصر، تقديراً لجهود الصندوق في تقديم الدعم والمساعدات لطلاب الجامعة بمبادرة "دكان الفرحة" للصندوق، وتوفير أكثر من ثلاثين ألف قطعة ملابس جديدة مجانية لقطاع عريض من الطلاب، مشيداً بمجهودات الصندوق ومساهماته لتوفير متطلبات الطلاب واحتياجاتهم على مدار أربعة أيام خلال فترة المعرض الطلابي، وتوزيعهم الملابس على الطلاب الأولى بالرعاية.

وقدم الدكتور عصام فرحات درع الجامعة للأستاذ عادل إمام، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، بحضور مسئولي الصندوق، كل من: علاء محب داود، مسئول أول مشروع صندوق تحيا مصر، وأحمد حسن عبد اللاه بقطاع البرامج والمشروعات بالصندوق، وأحمد عبد الحافظ، ممثل الصندوق بالمنيا.

وشهد التكرم وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديري إدارات النشاط الاجتماعي والاتحادات الطلابية، ومركز الأنشطة لمتحدي الإعاقة بالجامعة.

جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم 

 

جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم

 

جامعة المنيا تهدى مسئولي مبادرة دكان الفرحة درع الجامعة تقديرا لجهودهم
جامعة المنيا تهدى مسئولي مبادرة دكان الفرحة درع الجامعة تقديرا لجهودهم

 


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