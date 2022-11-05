تعيين الدكتور خالد عبد اللطيف نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار بتعيين الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائباً لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء أبو زيد عميداً لكلية التربية النوعية.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة التهنئة لكل من الدكتور خالد عمران والدكتورة لمياء ابو زيد متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد، كما وجه شكره ايضاً للدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتورة زينب محمود على ما قدماه لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد اللطيف كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالجامعة، والدكتورة لمياء كانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.