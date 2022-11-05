اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 04:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين الدكتور خالد عبد اللطيف نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:57 م
تعيين الدكتور خالد عبد اللطيف نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع الدكتور خالد عبداللطيف نائب رئيس الجامعة
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، صدور قرار بتعيين الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائباً لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء أبو زيد عميداً لكلية التربية النوعية.

ووجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة التهنئة لكل من الدكتور خالد عمران والدكتورة لمياء ابو زيد متمنيًا لهما التوفيق والنجاح فى مهام منصبهما الجديد، كما وجه شكره ايضاً للدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتورة زينب محمود على ما قدماه لكلية التربية النوعية من جهود خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد اللطيف كان يشغل منصب عميد كلية التربية بالجامعة، والدكتورة لمياء كانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة سوهاج

قرار جمهورى

الدكتور خالد عبداللطيف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة