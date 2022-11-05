تعيين الدكتور خالد الدرندلي رئيسا لجامعة الزقازيق

فريق المحافظات

أعلنت جامعة الزقازيق، صدور قرار بتعيين الدكتور خالد علي الدرندلي رئيسا لجامعة الزقازيق لمدة 4 سنوات .

الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد على الدرندلى عمل أستاذاً بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان يشغل منصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ثم تولى منصب نائب لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وعن أبرز المعلومات عن السيرة الذاتية الخاصة بالدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق إنه من مواليد 16/10/1966 ، تولى منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وحصل الدرندلى على بكالوريوس في هندسة الري والبيئة (هندسة مدنية)- جامعة الزقازيق- مايو 1989. ثم ماجستير فى الهندسة الصناعية والنظم (النظم الخبيرة)- جامعة الزقازيق- مارس 1996.

وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الصناعية والنظم (نظم المعلومات الجغرافية الذكية ) جامعة الزقازيق- ديسمبر 2003 (إشراف مشترك مع جامعة Texas A&M)

والوظائف والخبرات السابقة:

1- أستاذ مشارك نظم المعلومات - جامعة الملك عبدالعزيز- اعتبارا من 9/2009 إلى الآن.

2- أستاذ مساعد نظم المعلومات - جامعة الملك عبدالعزيز - اعتبارا من 9/2007 الى .2009/9

-3 رئيس قسم نظم المعلومات - آلية الحاسبات والمعلومات - جامعة الزقازيق -اعتبارا من 12/2004 الى 9/2007.

4- منسق برنامج الماجستير فى نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع جامعة سالزبورج بالنمسا UNIGIS) ) - اعتبارا من 12/2006 إلى 9/2007.

5- عضو مجلس ادارة مركز الاستشارات بكلية الحاسبات والمعلومات- جامعة الزقازيق - اعتبارا من 5/2005 الى 9/2007.

6- مدير وحدة تطوير التعليم بكلية الحاسبات والمعلومات- جامعة الزقازيق – اعتبارا من 11/2004 الى 9/2007.

7- أستاذ مساعد نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق- اعتبارا من 1/2004 الى 9/2007.

8- عضو بعثة الإشراف المشترك بجامعة TEXAS A&M بالولايات المتحدة الامريكية- اعتبارا من 10/2001 الى 10/2003.

9- محاضر بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق - اعتبارا من 3/1999 الى 10/2001.

10- محاضر بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات جامعة قناة السويس - اعتبارا من 12/1997 إلى 3/1999.

11- مهندس بمشروع إدارة نظم الاتصالات (التليمترى)- اعتبارا من 1/1991 إلى 12/1997.



الدكتور خالد علي الدرندلي