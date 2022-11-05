اليوم السابع
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تعرف على آخر 8 رسائل لرائد المناخ قبيل ساعات من انطلاق قمة cop27

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:00 م
تعرف على آخر 8 رسائل لرائد المناخ قبيل ساعات من انطلاق قمة cop27 د. محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، لافتا في تصريحات إذاعية أن هناك فرصة كبيرة للتقدم في العمل المناخي في قمة المناخ القادمة  حتى بعد الأزمة الأوكرانية ، في الضوء الزخم  الجاري والفرص الواعدة للاستثمار في خفض انبعاثات  الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.

1 -  شدد محيي الدين على ضرورة الاستمرار في حشد الزخم في في المجالات التي تشهد تقدمًا .

2 - دعم بعض المجالات الأخرى التي لم تحظ بالاهتمام كما كان ينبغي في الماضي .

3 - ضرورة دفع العمل المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس في ضوء نهج شمولي يتناول الجوانب الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل

4 - يمكن القيام بعمل أفضل في الحصول على مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المصادر المحلية والخارجية من أجل دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام .

5 - يمكن تحقيق ذلك فقط إذا أدركنا أن النهج الاختزالي الذي تم اعتماده في الماضي لن يساعدنا ، فنحن بحاجة إلى وضع العمل المناخي ضمن التنمية المستدامة وضمن سياسات إدارة الأزمات التي تواجهنا اليوم مثل  أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا .

6 -  قمة غلاسكو حيث أن أحد أكثر النتائج إيجابية في غلاسكو هو تمويل مشروع متعلق بالطاقة المتجددة لجنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار للتخلص التدريجي من الفحم .

7 -  إذا تم مضاعفة مثل هذه المشاريع ومع المزيد من الالتزامات يمكن أن نقول  لقد أحرزنا نوعًا من التقدم.

8-  نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ  يتمثل في كيفية ترجمة الالتزامات إلى عمل وفعل .

 


المناخ

مصر

شرم الشيخ

كوب 27

قمة المناخ

محمود محيى الدين

cop27



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