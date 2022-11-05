تعرف على آخر 8 رسائل لرائد المناخ قبيل ساعات من انطلاق قمة cop27

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، لافتا في تصريحات إذاعية أن هناك فرصة كبيرة للتقدم في العمل المناخي في قمة المناخ القادمة حتى بعد الأزمة الأوكرانية ، في الضوء الزخم الجاري والفرص الواعدة للاستثمار في خفض انبعاثات الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.
1 - شدد محيي الدين على ضرورة الاستمرار في حشد الزخم في في المجالات التي تشهد تقدمًا .
2 - دعم بعض المجالات الأخرى التي لم تحظ بالاهتمام كما كان ينبغي في الماضي .
3 - ضرورة دفع العمل المناخي استنادا إلى اتفاقية باريس في ضوء نهج شمولي يتناول الجوانب الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل.
4 - يمكن القيام بعمل أفضل في الحصول على مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المصادر المحلية والخارجية من أجل دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام .
5 - يمكن تحقيق ذلك فقط إذا أدركنا أن النهج الاختزالي الذي تم اعتماده في الماضي لن يساعدنا ، فنحن بحاجة إلى وضع العمل المناخي ضمن التنمية المستدامة وضمن سياسات إدارة الأزمات التي تواجهنا اليوم مثل أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا .
6 - قمة غلاسكو حيث أن أحد أكثر النتائج إيجابية في غلاسكو هو تمويل مشروع متعلق بالطاقة المتجددة لجنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار للتخلص التدريجي من الفحم .
7 - إذا تم مضاعفة مثل هذه المشاريع ومع المزيد من الالتزامات يمكن أن نقول لقد أحرزنا نوعًا من التقدم.
8- نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ يتمثل في كيفية ترجمة الالتزامات إلى عمل وفعل .
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