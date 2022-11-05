بنك ناصر الاجتماعى: 23 ألف قرض من مستورة لسيدات مصر

كتب مدحت وهبة

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، يولى أهمية خاصة بدعم المرأة، من خلال مبادرة "مستورة"، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادى، حيث نجح فى تقديم تمويل 23 ألف مستفيدة تقريبا، بإجمالى قيمة 404 ملايين جنيه.

وقال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن تمويل "مستورة" الذى كان يستهدف الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، ثم اتسعت دائرة الفئة المستهدفة ليشمل جميع فئات السيدات، تحت شعار "المرأة المصرية القادرة على العمل" وتمويل مستورة هو فى الأساس مبادرة رئاسية جاءت من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً من خلال إتاحة التمويل اللازم لإنشاء ودعم المشروعات متناهية الصغر تتنوع بين الإنتاج الحيوانى والتجارى والخدمى والصناعى والمشروعات المنزلية، حيث نجح المشروع فى الوصول إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين وأبو رماد والصعيد.

وأشار عشماوى إلى أنه فى إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، ما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم يتم اشراك نماذج من مستفيدات " مستورة " فى معارض ديارنا التى تقام على مدار العام .

والجدير بالذكر ان تمويل مستورة يمنح بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى خمسون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمده تصل الى 24 شهرًا كما يقوم البنك بإتاحة الخدمات غير المالية من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدنى والجامعة الامريكية " jpal "بالاضافة الى مبادرة رواد النيل التابعه للبنك المركزى المصرى وإتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بإجراءات المنح والمتابعة والضمانات المطلوبة.