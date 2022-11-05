المشدد 3 سنوات لشقيقين شرعا في قتل رجل وابنه خلال مشاجرة في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لشقيقين، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لشروعهما في قتل رجل ونجله وذلك على إثر خلافات سابقة بينهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9266 لسنة 2022 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1063 لسنة 2022 کلي نيابة جنوب بنها، أن المتهمين "كريم س ز"، 28 سنة، و"زكي س ز"، 31 سنة، شرعا في قتل "مصطفي ع م" ونجله "عبد العظيم م م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحهما، وذلك علي إثر خلافات سابقة فيما بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطواة"، وتعديا عليهما بالضرب، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، قاصدين من ذلك قتلهما.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين، وإصابة شخصين خلالها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.