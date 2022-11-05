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القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في المطرية

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:52 م
القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في المطرية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "محمد. أ. ب"، 28 سنة، مقتول بطعنة سكين، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم .
 
وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها المتهعم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 

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