وذكر مكتب الصحة الإقليمي في الفلبين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /السبت/ - أنه لم تكن تظهر حالات إصابة بالمرض في البلاد منذ عام 2019، غير أن حكومة المقاطعة سجلت أولى الحالات في شهر يناير الماضي.



وتم إصدار أوامر لوحدات الحكومة المحلية بتشكيل لجان مراقبة على جودة الأغذية ومياه الشرب في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة المرض، كما أن المقاطعة تراقب ظهور حالات إصابة بحمى التيفود.