السفير الياباني ببغداد: حوارات مكثفة مع حكومة العراق لإنجاز مشاريع مهمة

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أكد سفير اليابان بالعراق فوتوشي ماتسوموتو،وجود حوارات مكثفة مع الحكومة العراقية الجديدة من أجل تحقيق مشاريع تصب في مصلحة الشعب العراقي ، مشيراً إلى أن بلاده تعتزم فتح آفاق أوسع بالاستثمار والتجارة في العراق.

وقال السفير الياباني ،في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)اليوم السبت، إن 17 شركة يابانية شاركت في معرض بغداد الدولي،موضحا أن وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) تعمل على تقديم القروض الميسرة للحكومة العراقية في المجالات كافة وخاصة في مجال الكهرباء والمياه والزراعة، لافتا إلى إنجاز محطات الكهرباء والمياه في محافظة البصرة.