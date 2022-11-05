السجن 3 سنوات لصاحب مكتب مقاولات فى سوهاج لاتهامه بالتهرب الضريبى

سوهاج –عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.م.س" صاحب مكتب للمقاولات العمومية بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالتهرب الضريبى بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم زيدان بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته مكلفا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا والمستحقة على نشاطه فى مجال المقاولات بمبلغ وقدره 500 ألف جنيه ، وبعد تقنين الإجراءات تمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.