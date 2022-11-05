الداخلية البريطانية: نتعامل مع حادث شغب في مركز للمهاجرين بغرب لندن

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أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأنها تتعامل مع أعمال شغب في مركز إرسال المهاجرين في غرب العاصمة لندن شهد مغادرة مجموعة من المحتجزين لغرفهم مسلحين بأسلحة متنوعة ودخلوا فناء المنشأة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، إن انقطاعا للكهرباء وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في مركز إرسال المهاجرين "هارموندزورث" القريب من مطار هيثرو، وجاري العمل حاليا على حل المشكلة.

وأضاف المتحدث بأن الوزارة على علم بالشغب الحادث في المركز وتم إخطار السلطات المختصة وهم يتواجدون في الموقع، مؤكدا أن سلامة وأمن الموظفين والأفراد المحتجزين في المركز أولوية رئيسية لهم.

ولم تسفر الواقعة عن حدوث أي إصابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة على مدار الاسبوع الماضي بسبب تعاملها مع مركز مكتظ بالمهاجرين يقع في مقاطعة "كينت".