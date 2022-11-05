اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية البريطانية: نتعامل مع حادث شغب في مركز للمهاجرين بغرب لندن

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:11 م
الداخلية البريطانية: نتعامل مع حادث شغب في مركز للمهاجرين بغرب لندن الشرطة البريطانية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وزارة الداخلية البريطانية بأنها تتعامل مع أعمال شغب في مركز إرسال المهاجرين في غرب العاصمة لندن شهد مغادرة مجموعة من المحتجزين لغرفهم مسلحين بأسلحة متنوعة ودخلوا فناء المنشأة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، إن انقطاعا للكهرباء وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في مركز إرسال المهاجرين "هارموندزورث" القريب من مطار هيثرو، وجاري العمل حاليا على حل المشكلة.

وأضاف المتحدث بأن الوزارة على علم بالشغب الحادث في المركز وتم إخطار السلطات المختصة وهم يتواجدون في الموقع، مؤكدا أن سلامة وأمن الموظفين والأفراد المحتجزين في المركز أولوية رئيسية لهم.

ولم تسفر الواقعة عن حدوث أي إصابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة على مدار الاسبوع الماضي بسبب تعاملها مع مركز مكتظ بالمهاجرين يقع في مقاطعة "كينت".

 


الداخلية البريطانية

حادث شغب

مركز للمهاجرين

لندن

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. لندن تغرق فى مياه السيول وتحذيرات من تعطل الطرق.. عرض نسخة نادرة للدستور الأمريكى للبيع فى مزاد.. حطام صاروخ صينى يهدد الأرض.. وغواصة نووية روسية تطلق صاروخا باليستيا بالبحر المتوسط

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:00 م

الصحف العالمية: انعقاد COP27 فى مصر فرصة فريدة لأفريقيا.. بريطانيا تؤكد أنها لا تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب.. والسيول تغرق لندن.. بابا الفاتيكان عن مشاركته بمنتدى البحرين للحوار: سأذهب حاجا للسلام والأخوة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:19 م

"مجلة نيتشر": زعماء العالم يبحثون بعد أيام فى شرم الشيخ سبل مواجهة أزمات الطاقة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة