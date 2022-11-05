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الحكومة الألمانية تطالب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بتخفيض تكاليف السفر

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:00 ص
الحكومة الألمانية تطالب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بتخفيض تكاليف السفر أنجيلا ميركل
كتب محمد جمال

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طالبت الحكومة الألمانية المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بالالتزام بحدود الامتيازات الحكومية الممنوحة لها بما فيها تكاليف السفر، داعية إياها لتقليص نفقاتها، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت مجلة "شبيجل" الألمانية نقلاً عن تقرير وزارة المالية إلى لجنة الميزانية في "بوندستاغ"، أن مكتب المستشار السابق لا ينبغي أن يكون "ترفا شخصيا"، والغرض منه "أداء الواجبات الرسمية والالتزامات الدائمة"، فضلا عن أنه "لا يستخدم للأغراض الشخصية وللحصول على دخل إضافي".

وأشارت المالية الألمانية إلى أنّه لا يمكن النظر في دفع نفقات سفر ميركل إلا إذا كانت تسافر كمستشارة اتحادية سابقة نيابة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ولصالحها.

وبحسب ما أوضحته "شبيجل" فقد أثارت الصيانة الفخمة لمكتب ميركل، الذي يضم 9 موظفين في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، الانتقادات. وتم تذكيرها بالقيود المفروضة على الامتيازات، بما في ذلك تكاليف السفر.

وفي سياق آخر، ذكرت "شبيجل" أن الائتلاف الحكومي يريد حل مكتب المستشار السابق غيرهارد شرودر بالكامل بدعوى أنه "مقرب من روسيا".


أنجيلا ميركل

ألمانيا

برلين

اقتصاد ألمانيا



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