وزير التموين: السماح لسلاسل تجارية ببيع كيلو الأرز بنسبة 3% كسر بـ16.5 جنيه

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير مصطفى جابر

قال الدكتور عَلى المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، مشيرا إلى أن السماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة، وذلك بتقديم طلب عَلى أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف المصيلحي، خلال جولة تفقدية للعدد من المنشآت التموينية بالجيزة، أن الوزارة لن ترفع أسعار أي سلعة مطروحة بمنافذها المختلفة، كما يتم توفير كميات كبيرة من الارز الابيض السبايب بسعر 12 جنيها والأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، قال إنه طالب شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيها للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونون للغاية.