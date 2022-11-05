التموين تضبط مضارب تخزن الأرز الشعير بالفيوم وتصادر 25 طنا

كتب ــ مدحت وهبة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدد 4 مضارب أرز بناحية قرية قصر الباسل مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث كشفت مديرية التموين بالفيوم من لجوء هذه المضارب لتخزين كميات كبيرة من الأرز الشعير بعد شرائه من الفلاحين ومنعهم من توريدها بالطرق الرسمية وعدم التعاقد مع وزارة التموين، وذلك بغرض الاتجار بها وبيعها وتحقيق مكاسب طائلة وأرباح غير مشروعة من وراء ذلك، وتم التحفظ على كميات وقدرها 25 طن أرز، وتحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر، قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية، بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالى الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين، وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

ويحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة وغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلى.