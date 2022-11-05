التموين: الدولة تحملت فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم لثبات سعر الرغيف بـ5 قروش

كتب ـ مدحت وهبة - تصوير مصطفى جابر

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية عَلى حرص الدولة عَلى تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وذلك فى إطار الحرص عَلى استمرار ثبات سعر الرغيف البلدى بـ5 قروش، كما أن الوزارة لديها مخزون من القمح يكفى 5 أشهر.

وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.

واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات.