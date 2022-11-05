استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى الجيزة المعدنى

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، اليوم السبت، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لكوبرى الجيزة المعدني، دون تعطيل الحركة المرورية؛ استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

ويشهد كوبرى الجيزة المعدني ، غلقا جزئيا لليوم الثانى على التوالي، تحديدا لمطلع الكوبرى (الحارة اليمين فقط) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى، حيث أرجعت محافظة الجيزة، سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبرى وتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

ويعاد فتح الكوبرى مجددا أمام حركة السيارات، الساعة 5 صباح الأحد الموافق 6 / 11 / 2022؛ وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو اتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناء عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.