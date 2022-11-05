انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدني

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات منتشرة بمحيط عملية غلق جزئى لمطلع كوبرى الجيزة المعدنى "للقادم من ربيع الجيزى"، لاستكمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية منعا لزحام المركبات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى، لتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، ستقوم الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى، باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال تستلزم غلق جزئى لمطلع الكوبرى ( الحارة اليمين فقط)، بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى لمدة 3 ايام حتى الساعة 5 صباح الأحد على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، ونسقت إدارة المرور مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.