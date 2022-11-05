إصابة شاب على أيدى مجهولين بإحدى قرى مركز أبو تشت فى قنا

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة فهد عاطف عبدالعاطي، 30 عامًا، مصاب بجروح متفرقة، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، إثر التعدي عليه بالضرب عليه من قبل مجهولين، أثناء استقلاله موتوسيكل على طريق قرية زرابي القارة في مركز أبوتشت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.