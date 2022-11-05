اليوم السابع
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إصابة شاب على أيدى مجهولين بإحدى قرى مركز أبو تشت فى قنا

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:55 م
إصابة شاب على أيدى مجهولين بإحدى قرى مركز أبو تشت فى قنا سيارة اسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب شاب، اليوم السبت، بجروح متفرقة بعد التعدي عليه من قبل مجهولين، أثناء استقلاله موتوسيكل بطريق زرابي القارة، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.
 
تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة فهد عاطف عبدالعاطي، 30 عامًا، مصاب بجروح متفرقة، واشتباه كسر بقاع الجمجمة، إثر التعدي عليه بالضرب عليه من قبل مجهولين، أثناء استقلاله موتوسيكل على طريق قرية زرابي القارة في مركز أبوتشت.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.
 
 
 
 

 


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