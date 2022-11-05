أزالو 6 مقاعد لكى تسافر.. تفاصيل أول رحلة جوية لأطول امرأة فى العالم.. صور

تمكنت روميسا جيلجى، أطول امرأة على قيد الحياة (2.15 متر) وفق موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها، بحسب "روسيا اليوم"، وتم تعديل إحدى الطائرات لتمكينها من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث أزيلت 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلت بسرير خاص بجيلجى.



جيلجي

ولم تسافر روميسا جيلجى جوا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي منشور على حسابها في "إنستجرام" قالت جيلجى: "رحلة رائعة من البداية إلى النهاية، كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة "جينيس، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة، وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.