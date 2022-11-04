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وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجد المعمورة بعد تطويره.. صور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 12:33 م
وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجد المعمورة بعد تطويره.. صور جانب من الافتتاح
الإسكندرية أسماء على بدر

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مسجد المعمورة الشاطىء بعد التجديدات وتطوير المسجد وأداء صلاة الجمعة بحضور قيادات الأوقاف وأعضاء مجلس النواب.

وكان قد قام الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف المنتزة اختتمها بزيارة مسجد المعمورة الشاطئ الكبير تمهيدا لافتتاحه بعد صيانته وترميمه.

وأكد أن عمارة المسجد على أعلى مستوى من الرقي مما يعكس اهتمام الدولة المصرية ووزارة الأوقافبالمساجد وعمارتها مشيداً بالنقلة الحضارية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات في ظل قيادة حكيمة وواعية.

 

الأفتتاح (1)
الأفتتاح (1)

 

الأفتتاح (2)
الأفتتاح (2)
 
جانب من الإفتتاح (1)
جانب من الإفتتاح (1)
 
جانب من الإفتتاح (2)
جانب من الإفتتاح (2)
 
جانب من الإفتتاح (3)
جانب من الإفتتاح (3)

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