اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نفوق مئات الأفيال والحمير الوحشية بسبب الجفاف فى كينيا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:00 م
نفوق مئات الأفيال والحمير الوحشية بسبب الجفاف فى كينيا أفيال
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفقت مئات الأفيال والحمير الوحشية المهددة بالانقراض، في محميات الحياة البرية الكينية خلال أسوأ جفاف يشهده شرق إفريقيا منذ عقود، وفقا لتقرير صدر الجمعة، وأحصت هيئة الحياة البرية فى كينيا وغيرها من الهيئات نفوق 205 أفيال و512 من الحيوانات البرية و381 من الحمار الوحشي العادي و51 جاموسا و49 من الحمار الوحشي الغريفي و12 زرافة فى الأشهر التسعة الماضية، وفقا للتقرير.

وشهدت أجزاء من كينيا أربعة مواسم متتالية من هطول الأمطار غير الكافية في العامين الماضيين، مما أدى إلى آثار وخيمة على البشر والحيوانات، بما في ذلك الماشية.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعض المواقع الأكثر زيارة في كينيا، بما في ذلك مناطق أمبوسيلي وتسافو ولايكيبيا-سامبورو، وفقا لمؤلفي التقرير. ودعوا إلى إجراء تعداد جوي عاجل للحياة البرية في أمبوسيلي للحصول على رؤية أوسع لتأثير الجفاف على الحيوانات البرية هناك.

وأوصى خبراء آخرون بالتوفير الفوري للمياه في المناطق المتضررة، حيث تشرب الأفيال، على سبيل المثال، 240 لترا من الماء يوميا.


أفيال

الحياة البرية

كينيا

زرافة



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار زيت الزيتون فى إسبانيا بنسبة 40% خلال عام بسبب الجفاف

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:19 م

"مركز سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات لمتضررى الجفاف فى الصومال

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:45 م

اقتصاد أوروبا يعانى.. خسائر موجات الجفاف والحرارة تصل لـ145 مليار يورو.. وتوقعات بزيادة تكلفة المعيشة 2023

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 07:00 ص

أوروبا بين فكى أزمة اقتصاد الحرب وتغير المناخ.. خسائر موجات الجفاف والحرارة تصل لـ145 مليار يورو.. وتوقعات بزيادة تكلفة المعيشة 2023 بعد ارتفاع أسعار الطاقة.. ونقص الغاز يهدد القارة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة