اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن من الغربية: الدولة حاربت الأمراض بحملات 100 مليون صحة.. فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:00 ص
مواطن من الغربية: الدولة حاربت الأمراض بحملات 100 مليون صحة.. فيديو جابر غراب أحد أهالي محافظة الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جابر غراب أحد أهالى محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة حاربت الفقر والجهل خلال السنوات الماضية بكل ما أوتيت من قوة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرة المهمة التى عالجت أهالينا من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل فيروس سى وحملة 100 مليون صحة، وغيرها من الحملات الطبية.
 
وأضاف: كنا نعيش فى فترات صعبة بسبب فيروس سى وانتشاره بين جميع أطياف الشعب، واليوم بفضل تلك المبادرات تم القضاء على المرض، موضحًا أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بصحة المواطن المصرى فى وقت صعب يعانى منه العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة، لكن بفضل مجهودات الرئيس نستطيع أن نسير إلى الأمام.
 

فيروس سي

المبادرات الطبية

المبادرات الرئاسية

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة