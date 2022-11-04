مواطن من الغربية: الدولة حاربت الأمراض بحملات 100 مليون صحة.. فيديو

الغربية محمد طارق

قال جابر غراب أحد أهالى محافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة حاربت الفقر والجهل خلال السنوات الماضية بكل ما أوتيت من قوة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرة المهمة التى عالجت أهالينا من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل فيروس سى وحملة 100 مليون صحة، وغيرها من الحملات الطبية.

وأضاف: كنا نعيش فى فترات صعبة بسبب فيروس سى وانتشاره بين جميع أطياف الشعب، واليوم بفضل تلك المبادرات تم القضاء على المرض، موضحًا أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بصحة المواطن المصرى فى وقت صعب يعانى منه العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة، لكن بفضل مجهودات الرئيس نستطيع أن نسير إلى الأمام.